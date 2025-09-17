x

Exdirectora de salud de EE. UU. denuncia presiones de Trump para “sustituir evidencias por ideología”

La exdirectora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades hizo varias acusaciones en contra del presidente

  • Susan Monarez fue despedida de su cargo como directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades por parte del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 36 minutos
bookmark

La exdirectora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Susan Monarez, aseguró el miércoles en el Senado que la administración de Donald Trump la apartó del cargo el mes pasado por negarse a aprobar cambios en el calendario de vacunación infantil sin base científica.

Nombrada por Trump en enero de este año, aseguró también que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., le exigió que despidiera a científicos de la agencia, sin causa justificada, para desmantelar las estructuras sanitarias del país.

“Ni siquiera bajo presión pude sustituir las pruebas por ideología o comprometer mi integridad”, declaró ante el comité. “La política de vacunación debe guiarse por datos fiables, no por resultados predeterminados”.

El testimonio de Monarez se produce en la víspera de un encuentro del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, organismo que el secretario de Salud ha reconfigurado por completo con miembros que, como él, están en contra de las vacunas.

La exdirectora denunció también que Kennedy le había requerido que aceptara todas las recomendaciones que este comité hiciera al CDC.

Kennedy Jr. es un reconocido personaje que públicamente se ha hecho notar por sus declaraciones antivacunas y la disminución de comidas procesadas en la canasta familiar estadounidense.

El secretario de Salud declaró anteriormente ante el Comité de Finanzas del Senado que le había pedido que mantuviera la mente abierta sobre las vacunas, y justificó su despido por no ser “digna de confianza”.

La destitución de Monarez provocó la dimisión de al menos cuatro altos funcionarios y sumió a la agencia en un caos aún mayor. “Dirigimos el CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses”, advirtió un artículo de opinión de The New York Times escrito por nueve extitulares de la agencia históricamente independiente que sirvieron bajo todos los presidentes, demócratas o republicanos, desde Jimmy Carter hasta Donald Trump.

