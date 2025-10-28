x

¡Prográmese! Ya hay fecha para el Sushi Master 2025

Finales de noviembre es la fecha elegida para este evento gastronómico que nació en Medellín y se extendió a todo el país.

  • Tulio Zuloaga creo el Sushi Master hace varios años. FOTO Cortesía @TulioRecomienda
    Tulio Zuloaga creo el Sushi Master hace varios años. FOTO Cortesía @TulioRecomienda
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 13 minutos
bookmark

Después de los exitosos Burger Master y Pizza Master, el año termina para los amantes de estos eventos culinarios con el Sushi Master.

“Cada vez que llega un nuevo Master recuerdo con gratitud que nada de esto habría sido posible sin su apoyo. Gracias por acompañar a los emprendedores y empresarios del país en esta aventura; por contar sus historias, por darles voz, fuerza y valor, y por creer en lo que hemos hecho juntos”, contó Tulio Zuloaga, la mente creadora de estos eventos.

Puede leer: Grandes cifras dejó el Pizza Master en todo el país, ¿cuántas pizzas comieron en Colombia en 7 días?

El Sushi Master será este año del 24 al 30 de noviembre y allí los restaurantes participantes entregarán su rollo elegido a 21.000 pesos.

“La versión del Sushi Master 2025 se llama Los elegidos. Será, como cada año, una oportunidad para seguir impulsando sueños, experiencias y sabores”.

Como en los eventos anteriores, el Sushi Master también se realizará en todo el país y en próximas semanas se anunciarán las ciudades y los lugares que lograron pasar los estándares de calidad para que la gente pruebe las mejoras de sushis de todo el país.

