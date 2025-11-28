x

El SushiMaster desborda restaurantes y marca cifra récord en dos días, ¿ya aprovechó?

Pese a las lluvias y el tráfico, miles de personas llenaron restaurantes en todo el país para una nueva edición del SushiMaster, que en solo dos días superó los 100.000 rollos vendidos.

  • Restaurantes del país registraron alta afluencia durante los primeros días del SushiMaster 2025. FOTO: Cortesía
Colprensa
hace 12 minutos
bookmark

En tan solo dos días, los pasados lunes y martes de esta semana, y a pesar de las intensas lluvias, del clima hostil y el intenso tráfico, miles de personas salieron a las calles, se reunieron en las mesas de los distintos locales y restaurantes para hacer parte de la nueva edición del festival SushiMaster, que ha sido un fenómeno sin precedentes.

Se trata de un evento que se viene realizando desde los tiempos de la pandemia y el confinamiento, creado por Tulio Zuluaga, conocido en las redes sociales como Tulio Recomienda, buscando impulsar el comercio local, fuertemente afectado por tal situación.

Desde aquellos tiempos no ha dejado de crecer y de realizarse cada año, con una gran convocatoria y una mejor respuesta por los comensales que siempre esperan este tipo de eventos para disfrutar del mejor sushi del país.

En esta oportunidad, se logró la sorprendente cifra de más de 100.000 rollos servidos en apenas 48 horas, lo cual marca un récord absoluto en esta celebración colectiva.

“Una muestra gigantesca de lo que somos capaces de lograr cuando nos unimos alrededor de la buena comida y del amor por nuestros restaurantes”, comentó Tulio Recomienda, sobre este nuevo logro con SushiMaster.

Se viven buenos momentos con restaurantes llenos y equipos trabajando sin descanso para lograr la mejor calidad en sus propuestas de esta famosa comida típica oriental que gusta mucho en distintas ciudades del país.

El SushiMaster continúa hasta este domingo 30 de noviembre, con los mejores rollos del país a solo 21.000 pesos y todos los participantes están disponibles en la aplicación Tulio.

