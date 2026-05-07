Suspenden nombramiento del rector de U. Popular del Cesar, ficha de Juliana Guerrero

La Sección Quinta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del nombramiento de Guillermo Andrés Echevarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Según la providencia judicial, el funcionario no cumplió con el requisito de idoneidad exigido por los estatutos internos de la universidad, los cuales demandan una experiencia no inferior a cinco años en educación superior. Le puede interesar: Piden retirar a la polémica Juliana Guerrero del consejo superior de la U. del Cesar: lo que hay detrás de la puja. La medida cautelar deja sin efectos el Acuerdo 011 del 9 de marzo de 2026, mediante el cual el Consejo Superior Universitario había designado a Echevarría Gil. La medida es provisional hasta que haya un fallo de fondo.

El fallo detalla que la experiencia debía estar acreditada al momento de la inscripción del proceso electoral, el 26 de noviembre de 2025. Sin embargo, el alto tribunal encontró que la certificación laboral expedida por la propia Universidad Popular del Cesar solo acredita un total de 4 años, 10 meses y 26 días de experiencia docente, quedando por debajo del umbral mínimo legal.

La defensa del rector pretendía validar labores realizadas en 2020 en la institución UPARSISTEM S.A.S.. No obstante, el Consejo de Estado desestimó este tiempo aclarando que dicha entidad es un centro de formación para el trabajo y el desarrollo humano, los cuales tienen prohibición expresa por ley para ofertar programas de educación superior.

“La experiencia académica acreditada no alcanza los cinco años exigidos en los estatutos universitarios”, señaló la autoridad judicial al confirmar la infracción normativa.