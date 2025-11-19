¿Qué pasó en la Asamblea de Antioquia que suspendieron el debate del presupuesto del departamento para el 2026?

La discusión en segundo debate del Proyecto de Ordenanza #53, que busca establecer el presupuesto general de Antioquia para la vigencia fiscal 2026, fue abruptamente suspendida el martes 18 de noviembre, luego de que el ambiente se caldeara entre un grupo de asistentes y los diputados, por lo que la presidenta de la corporación, la diputada uribista Verónica Arango, suspendió la sesión y la pasó para hoy 19 de noviembre, en una decisión que no estuvo exenta de polémica y críticas, por quienes la consideraron antidemocrática.
Incluso, en un principio Arango aseguró que en la sesión de este miércoles no iba a permitir el ingreso de asistentes, pero luego cambió de decisión, pues incluso el mismo gobernador Rendón hizo el pedido de que fuera abierta al público
El proyecto en cuestión es crucial para el departamento, pues fija un presupuesto que supera los $7,96 billones de pesos, representando un incremento cercano al 17% respecto al presupuesto del 2025 (que fue de más de $6 billones).