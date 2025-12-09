Video | Inspector de Policía de Soacha fue suspendido por presunto acoso sexual a una joven vigilante

Naciones Unidas inspector de policía del municipio de Soacha fue suspendido provisionalmente por tres meses tras ser señalado de acosar sexualmente a una joven guarda de seguridad.

El caso salió a la luz pública luego de que la víctima, Dalin Selena Monsalve, de 23 años, registrara con su celular la grave situación que vivía en su lugar de trabajo. El video fue divulgado por Noticias Caracol y desató el pronunciamiento de las autoridades.

Monsalve, quien trabaja como vigilante, aseguró que decidió grabar porque el comportamiento del funcionario se repetía de manera constante.

En las imágenes, el inspector se dirige a la víctima con expresiones como “mamacita rica” y “me la voy a robar”, mientras ambos forcejean. Monsalve le dice “no” en repetidas ocasiones y lo intenta alejar.

Según relató la joven,“me empieza a coger los senos, me empieza a coger la cara. Me coge las manos para que yo le coja su miembro inferior. En todo el vídeo, ese señor tiene una risa pervertida de que le gusta lo que está haciendo”.