Suspendieron el famoso programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk y Donald Trump lo celebró

El programa de variedades nocturno de Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente”, informó este miércoles la televisora ABC, luego de que el presentador estadounidense afirmara que parte de la derecha intenta explotar políticamente el asesinato del activista Charlie Kirk.
“En Vivo con Jimmy Kimmel será suspendido indefinidamente”, aseguró un vocero de la cadena estadounidense que es propiedad de Disney a la AFP.
