Sindicato del ICBF asegura que 500 familias al día en Antioquia están afectadas por cese de actividades

Uno de los sindicatos de trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que actualmente cerca de 18 centros zonales en Antioquia están cerrados a causa del paro que comenzó el 11 de agosto como protesta por diversas problemáticas que atraviesa la entidad y que afectan la prestación del servicio a los menores de edad y sus familias.
Según Diego Brand, presidente de Sidefam, entre los 18 centros zonales cerrados está la sede principal, por lo que los cálculos que manejan es que actualmente 500 familias están afectadas cada día por el cese y disminución de actividades y la oferta institucional.