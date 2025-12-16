Atención: se levanta la restriccción del Pico y Placa en el Valle de Aburrá: estas son las fechas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que tras una junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizada el día de ayer se tomó la decisión conjunta de suspender la restricción del Pico y Placa por la temporada de festividades navideñas.

El mandatario informó que la medida se suspenderá desde el próximo martes 23 de diciembre hasta el 16 de enero del 2016, ambas fechas incluidas.

Además, anunció que, una vez vuelva a entrar en rigor, la medida en 2026 lo hará con los mismos números de placa y días que aplica actualmente, pues la próxima rotación solo se hará hasta febrero del 2026.