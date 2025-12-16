x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Atención: se levanta la restriccción del Pico y Placa en el Valle de Aburrá: estas son las fechas

La decisión se tomó el lunes en junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

  • Suspensión del Pico y Placa en Medellín por temporada decembrina. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
    Suspensión del Pico y Placa en Medellín por temporada decembrina. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero
El Colombiano
El Colombiano
hace 22 minutos
bookmark

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que tras una junta directiva del Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizada el día de ayer se tomó la decisión conjunta de suspender la restricción del Pico y Placa por la temporada de festividades navideñas.

El mandatario informó que la medida se suspenderá desde el próximo martes 23 de diciembre hasta el 16 de enero del 2016, ambas fechas incluidas.

Puede leer: En Itagüí no construirán puente todavía, pero sí mantendrán el pico y placa en la autopista Sur

Además, anunció que, una vez vuelva a entrar en rigor, la medida en 2026 lo hará con los mismos números de placa y días que aplica actualmente, pues la próxima rotación solo se hará hasta febrero del 2026.

“Esta medida aplica para Medellín y todos los 10 municipios del Área Metropolitana. Fue una medida concertada con todos los Alcaldes. Fue tomada en la Junta Directiva del Área Metropolitana del día de ayer”, informó el mandatario local en su cuenta de X. .

