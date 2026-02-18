Con recurso de súplica, Gobierno busca levantar suspensión del salario mínimo, ¿de qué se trata?

El Gobierno Nacional presentó formalmente el recurso de súplica para controvertir la suspensión provisional del decreto que fijó el salario mínimo para este año.

El documento fue suscrito por los ministerios de Hacienda y Trabajo, la Secretaría Jurídica del Estado y la Presidencia de la República, en una acción conjunta para defender la legalidad del acto administrativo. En el recurso, el Ejecutivo argumenta que la medida cautelar excede su naturaleza instrumental, pues —según sostiene— no se acreditan los requisitos necesarios para justificar la suspensión provisional del decreto.

¿Cuáles son los argumentos del Gobierno para el recurso de súplica?

Dentro del recurso presentado ante el alto tribunal, el Gobierno señala que no se configura el periculum in mora, es decir, la existencia de un riesgo de daño inminente que haga necesaria la suspensión inmediata del acto, según se desprende de las versiones periodísticas.

De acuerdo con el documento, el propio auto reconoce que no existe prueba de un daño específico, irreversible o inminente que respalde la decisión adoptada. Asimismo, el Ejecutivo sostiene que el juez no realizó un test completo de proporcionalidad —que incluya idoneidad, necesidad y ponderación— pese a que la jurisprudencia exige ese análisis incluso en el marco de una suspensión provisional. El Gobierno también afirma que no se acreditó una infracción normativa clara que justifique la medida, y que lo ocurrido corresponde a un debate interpretativo sobre el alcance del decreto.

¿Qué pasaría con la suspensión del salario mínimo en Colombia?

Con este recurso, el Gobierno busca evitar que la decisión del Consejo de Estado afecte el incremento del 23% decretado, que fijó el salario mínimo mensual en Colombia a $2.000.000 (sueldo más auxilio de transporte).