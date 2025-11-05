Francia suspende operaciones de Shein por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil

Francia anunció este miércoles la activación de un procedimiento para suspender en su territorio la plataforma de comercio electrónico Shein, horas después de que el gigante asiático abriera en París su primera tienda física permanente en el mundo.
La empresa, fundada en China en 2012, y con sede ahora en Singapur, se encuentra bajo presión en Francia desde hace días por la venta en línea de muñecas sexuales con apariencia infantil, que la justicia investiga.
“El gobierno inicia el procedimiento de suspensión de Shein, el tiempo necesario para que la plataforma demuestre a las autoridades públicas que todo su contenido cumple finalmente con nuestras leyes y reglamentos”, anunció en un comunicado.
“Los ministros llevarán a cabo una primera evaluación en las próximas 48 horas”, agregó la nota del gobierno, sin dar más detalles.