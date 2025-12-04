Copa Airlines y Wingo confirman suspensión de rutas desde y hasta Venezuela

Copa Airlines y Wingo confirmaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hasta Venezuela tras recibir reporte de intermitencias en las señales de navegación, situación que, tal como lo comunicaron, no puso en riesgo la seguridad operacional.
Las dos aerolíneas tomaron la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025.
Luego de precisar las fechas iniciales de la suspensión, indicaron que estarán evaluando la situación y Copa dijo que compartirá nueva información en las próximas 24 horas.