Copa Airlines y Wingo confirman suspensión de rutas desde y hasta Venezuela

Copa Airlines y Wingo confirmaron la suspensión temporal de sus vuelos desde y hasta Venezuela tras recibir reporte de intermitencias en las señales de navegación, situación que, tal como lo comunicaron, no puso en riesgo la seguridad operacional. Las dos aerolíneas tomaron la decisión preventiva de suspender temporalmente los vuelos desde y hacia Caracas el jueves 4 y viernes 5 de diciembre de 2025. Puede leer: Asociación de aviadores le piden a Copa Airlines revisar sus vuelos sobre Venezuela ante aumento de tensiones militares Luego de precisar las fechas iniciales de la suspensión, indicaron que estarán evaluando la situación y Copa dijo que compartirá nueva información en las próximas 24 horas.

Las alternativas de Copa y Wingo para los pasajeros

Con el objetivo de brindar atención a quienes tienen vuelos programados hacia y desde Caracas en las fechas mencionadas, Copa Airlines manifestó que ofrece las siguientes alternativas: -Un cambio de fecha y/o un cambio de origen/destino dentro de la misma regiónsin cargos adicionales. -Cancelación del viaje manteniendo el valor del boleto en crédito para unafecha de viaje futura. -Reembolso de boletos no utilizados y parcialmente utilizados. Puede gestionarsu solicitud en www.copa.com Wingo explicó que, en el caso de sus viajeros, las alternativas son: -Reembolso de 100% del valor del tiquete, ya sea al medio de pago original o mediante voucher Wingo (para adquirir servicios con la aerolínea en otra oportunidad). -Cambio de vuelo, según disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. Conozca más: Petro se mete a la tensión de EE.UU. y Venezuela al cuestionar la advertencia de Trump sobre espacio aéreo

Suspensión de los vuelos a Venezuela