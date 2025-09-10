Susto en el Parque de Itagüí: ladrones iban por $200 millones y se enfrentaron a tiros con la Policía

En la tarde de este miércoles en el parque principal de Itagüí, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dieron de baja a uno de dos delincuentes que, al parecer, intentaban perpetrar un millonario robo de $200 millones de pesos. En el tiroteo, otro presunto ladrón terminó herido.
Los hechos se desarrollaron en pleno centro del municipio cuando dos hombres a bordo de una motocicleta, cuyas placas se encontraban alteradas, intentaron asaltar a unas personas que transportaban la suma de $200 millones en una camioneta.