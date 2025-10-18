¡Qué susto! Vuelo de Air China aterriza de emergencia en Shanghái tras incendio por batería de litio

Un avión de Air China que cubría la ruta entre Hangzhou (este de China) y Seúl (Corea del Sur) tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Shanghái luego de que una batería de litio explotara dentro del equipaje de mano de un pasajero y provocara un incendio en la cabina. Según informó la aerolínea en un comunicado, “una batería de litio se prendió fuego espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo CA139”. La tripulación actuó de inmediato y logró controlar las llamas siguiendo los protocolos de seguridad establecidos. “Nadie resultó herido”, añadió la compañía.

El incidente ocurrió mientras el avión sobrevolaba el este de China rumbo al aeropuerto internacional de Incheon, cerca de Seúl. Por precaución, el piloto decidió desviar el vuelo hacia Shanghái, donde la aeronave aterrizó sin contratiempos. Lea también: Polémica por aerolínea canadiense WestJet que cobrará más por reclinar el asiento: “Nos falta poco para viajar parados” Medios locales como Jimu News compartieron imágenes y videos grabados por los pasajeros en los que se observan llamas saliendo del compartimento superior y a varios viajeros levantándose de sus asientos alarmados por el fuego.