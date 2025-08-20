Los “chicos” arriba y los “grandes” abajo: así está la tabla de la Liga tras finalizar la séptima fecha

Si un futbolero de vieja data mira con detenimiento la tabla de posiciones del Torneo Clausura podría pensar que la observa al contrario. Millonarios, Once Caldas y América de Cali, por lo general protagonistas en la parte alta, aparecen en los tres últimos puestos con uno, tres y cuatro puntos, respectivamente.
El cuadro bogotano, dirigido por David González, es último. En los cinco partidos que ha disputado hasta el momento –tiene un par aplazados–, ha conseguido un empate y cuatro derrotas. Los capitalinos, que tuvieron bajas sensibles para el segundo semestre del año como la salida de Falcao García y el arquero Álvaro Montero, viven una crisis deportiva que los tiene en el peor inicio de Liga desde que se tiene registro.