Así quedaron los grupos de la Liga BetPlay luego de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales, ¿cómo se jugará la segunda?

El triunfo de Atlético Nacional sobre América de Cali, dio por finalizada la primera fecha de las seis programadas para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II. Entre marcadores apretados y resultados inesperados, los ocho clasificados aún tienen serias posibilidades para pelear por un cupo a la final.
Con los resultados ya en mano, ya se comienzan a perfilar los líderes de los dos grupos. Le contamos cómo quedaron las tablas de los cuadrangulares y cómo se jugará la segunda fecha este fin de semana.