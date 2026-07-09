¿Tour sentenciado? Pogacar asestó un golpe de autoridad y Bernal acaricia el top-10

¿El Tour de Francia 2026 quedó sentenciado en su sexta etapa? La exhibición de poderío de Tadej Pogacar en los Pirineos fue incontestable. El prodigio esloveno dio un golpe de autoridad que puede marcar el destino de la prestigiosa carrera. Tadej, del UAE Emirates, ganó en solitario la exigente fracción, con final en Gavarnie-Gèdre, recuperó el maillot amarillo y amplió de manera considerable su ventaja sobre su gran rival, el danés Jonas Vingegaard (Visma), tras una exhibición en los Pirineos. El mejor colombiano ubicado fue Egan Bernal (Ineos). La ofensiva del cuatro veces campeón del Tour comenzó en el Tourmalet, a 44 kilómetros de la meta. Lea: La inspiradora historia de Torstein Træen: venció un cáncer y ahora lidera el Tour de Francia Después de una aceleración de su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro, Pogacar lanzó un ataque demoledor en la subida hacia La Mongie, a poco más de cuatro kilómetros de la cima, dejando sin respuesta a Vingegaard. El danés intentó limitar las pérdidas, pero fue cediendo terreno tanto en la ascensión como en el técnico descenso hacia Luz-Saint-Sauveur y en la subida final al espectacular circo de Gavarnie. Al final cruzó la meta a 2 minutos y 38 segundos del vencedor, una diferencia que supone un duro golpe en la pelea por el título.

Detrás llegó un grupo a 2.57 encabezado por Del Toro, quien se quedó con la tercera posición tras imponerse en el esprint a Remco Evenepoel (Red Bull) y Paul Seixas (Decathlon). También integraron ese lote Florian Lipowitz (Red Bull), Juan Ayuso y Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), Lenny Martinez (Bahrain) y Sepp Kuss (Visma).

Se cayó el exlíder

La jornada también dejó como gran damnificado al noruego Torstein Traeen, quien comenzó vestido de amarillo, pero sufrió una caída durante el descenso del Tourmalet tras tocar la rueda de un compañero. Aunque logró continuar, perdió varios minutos y entregó el liderato sin posibilidades de defenderlo. Con este triunfo, el segundo para Pogacar en la presente edición, el esloveno llegó a 23 victorias de etapa en el Tour de Francia, superó el registro de André Darrigade y se ubicó como el quinto ciclista con más triunfos parciales en la historia de la carrera. Además, ahora domina la clasificación general con 2 minutos y 42 segundos sobre Vingegaard y 3.27 frente a Isaac del Toro.

Bernal, luchador

Egan Bernal salió fortalecido de la exigente jornada, en la que se debieron superar cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado. El colombiano terminó en la undécima posición, a 4 minutos y 47 segundos del vencedor, resultado que le permitió escalar 15 puestos en la clasificación general y convertirse en el mejor colombiano de la carrera. Tras cruzar la meta, el campeón del Tour en 2019 explicó cómo vivió el ascenso al Tourmalet, donde el grupo de favoritos terminó seleccionándose por el fuerte ritmo impuesto en la montaña. “Sí, yo creo que el Tourmalet siempre va a ser duro. La verdad di lo mejor que tenía, y al final, en los últimos kilómetros del Tourmalet, cuando aceleraron, intenté aguantar con ellos, coroné ahí a unos pocos segundos y luego intenté todo bajando. Después tuve que hacer el último valle solo y fue muy duro”, afirmó. Bernal destacó que, aunque perdió contacto con los principales aspirantes al título, sus sensaciones físicas siguen siendo positivas y atribuyó la diferencia al extraordinario nivel de los favoritos. “Desde la parte de abajo se iba a un ritmo muy fuerte. Todos estábamos a rueda, nadie se movía, era simplemente tratar de aguantar. Ellos iban muy duro. La verdad yo me siento muy bien, no es que uno esté mal. Lo que pasa es que el ritmo que llevaban lo hace ver a uno como si uno fuera mal, pero la verdad no es así. Estoy contento, me disfruté la etapa y creo que eso es lo más importante. Vamos día a día porque no se sabe qué puede pasar después”, agregó. En la clasificación general, Bernal ocupa ahora el undécimo lugar, a 9 minutos y 12 segundos del nuevo líder Pogacar. Harold Tejada es 22°, a 13.06; Sergio Higuita aparece 29°, a 24.32, y Éiner Rubio marcha 61°, a 1:01.34. La séptima etapa se disputará este viernes sobre 175 kilómetros entre Hagetmau y Bordeaux, un recorrido completamente llano que en el papel favorece a los velocistas. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas