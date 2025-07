¿El secreto de Pogacar, Vingegaard y Egan? Así debe formarse un ciclista de alto rendimiento

Siempre hambrientos de triunfos —como acontece ahora, por ejemplo, con los eslovenos Tadej Pogacar, tres veces campeón del Tour, y Primoz Roglic, vencedor en cuatro oportunidades de la Vuelta a España; el danés Jonas Vingegaard, ganador del Tour en 2022 y 2023; el belga Remco Evenepoel, campeón mundial y olímpico; o Wout Van Aert y Mathieu van der Poel—, la facilidad de estos corredores para atacar y marcar diferencia en los distintos terrenos es asombrosa, tanto que la gran mayoría de rivales no han hallado la forma de seguirles su fuerte ritmo. Hasta sentados imponen poderío.

“Yo decía que, donde él se cuidara más en la parte de la comida, en el tema de aerodinámica y tuviera mejor bicicleta e incluso indumentaria —porque en ese tiempo el UAE no era lo que es hoy— ese muchacho sería un monstruo, pues se le veía calidad entrenando, fuerza y facilidad para subir”, asegura.

“Lo primero sería la genética. Se podrá hacer un top 10 en una carrera importante, pero para tener el nivel de estos monstruos no hay nada sin genética”.

“Sin genética no hay nada”

Comenta que, sin esa base, no se logran habilidades fundamentales como el buen descenso, que es tan crucial como escalar en el ciclismo.

En su segundo punto hacia una buena formación, hace énfasis en el desarrollo motriz desde la infancia. “Este lo da el colegio, la educación física o vivencias motrices como gimnasia, natación, patinaje, fútbol, deportes de raqueta... Y eso se debe hacer en la fase sensible, desde los 5 o 6 años”.

Subraya que la preparación debe ser integral y guiada por profesionales capacitados, incluyendo incluso científicos de datos que interpreten los números y estadísticas del rendimiento. Pero también habla de salud mental y fortaleza emocional. “Ser fuerte no solo físicamente, sino también mentalmente. Algunos días se gana, otros se pierde. Una victoria no te puede cambiar el rumbo”.

Proceso limpio

Jenaro enfatiza en la madurez emocional como parte crucial del éxito sostenido en el deporte, y a la vez en procesos que no se corten, pero que también sean limpios desde su inicio, sin dopaje. Señala que es vital la tecnología y el dinero. “Es indispensable la tecnología. Puedes ser muy bueno, pero si la máquina no ayuda, estás regalando tiempo. Se necesita billete, porque si no, es difícil competir en igualdad de condiciones”.

Ante ello, se puede interpretar que el alto rendimiento en el ciclismo no es producto del azar ni de una sola variable, sino una combinación de genética, educación, ciencia, valores y oportunidades. Por lo pronto, varios de ellos, como Pogacar —quien comenzó el reto de ganar su cuarto Tour de Francia— sorprenden con su hegemonía al pedalear.