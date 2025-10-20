Talento paisa rumbo a Rusia: dos estudiantes de Medellín competirán en las Olimpiadas Mundiales de Ciencia

En los laboratorios de los colegios, entre tubos de ensayo, calculadoras y cuadernos rayados, comenzaron las pruebas. Primero locales, luego nacionales. En ese trayecto, María del Mar y Efraín aprendieron que la ciencia también se mide en horas de práctica, en fórmulas que no dan a la primera y en el vértigo de competir contra el propio miedo. Desde Medellín hasta Bogotá, fueron superando filtros hasta que un correo oficial confirmó lo impensado: harían parte de la delegación colombiana en la Olimpiada Internacional de Ciencias Juveniles, el certamen más importante del mundo para jóvenes menores de 15 años.
Entérese de más: Los jóvenes de la generación N: en Medellín se premiará la innovación que transforma la ciudad
“Primero tuvimos una prueba teórica y otra experimental”, recuerda María del Mar, estudiante del Colegio Theodoro Hertzl. En su voz suena todavía la sorpresa. “Nos hacían preguntas de física, biología y química y luego experimentos... nos pidieron medir masa, volumen, jugar con temperaturas”. Efraín, del Colegio San Ignacio de Loyola, completa la escena con precisión: “Después vinieron los entrenamientos. Teníamos un profesor por cada área: astronomía, biología, química, física. Era intenso y aprendimos muchísimo”.
Ambos cursan secundaria —ella, noveno; él, séptimo— y pese a que comparten curiosidad, los separa la forma de abordarla. María del Mar es metódica, disciplinada, amante de los horarios. A diario se levanta a las cinco de la mañana, estudia, entrena tenis, toca piano y aún encuentra tiempo para leer. “Mi colegio me encanta —cuenta—, no solo por lo académico, sino porque nos enseñan valores y creen en lo que podemos lograr”. Efraín, en cambio, es autodidacta, escéptico del sistema tradicional: prefiere los tutoriales y los proyectos digitales. “Yo aprendo más ejecutando —explica—. La inteligencia artificial ya permite crear sin saberlo todo. Lo importante es entender cómo usarla”.