Duro enfrentamiento entre MinMinas y el presidente de Andesco: “Es una tribuna de oposición política”

Y recalcó que “entiendo que les duela que hemos propuesto quitarles un cargo económico que asumen los usuarios a empresas generadoras que no lo merecen ni lo necesitan”.

Ante esto, Palma aseguró que asistir al congreso del gremio “no es ninguna oportunidad” y criticó al presidente de Andesco, diciéndole que “no es el dueño de los servicios públicos ni del país”. Además, agregó que el evento, “sin recursos de Ecopetrol o de empresas públicas, no es nada”.

“Le dimos al ministro la oportunidad de venir al congreso más importante, con todos los medios de comunicación, para que explicara qué iba a hacer. Y nos salió con que va a presentar un proyecto de ley (para bajar las tarifas de energía). Son simplemente ‘globitos’, porque no solucionan la problemática del país”, afirmó Sánchez.

A través de sus redes sociales, el ministro cuestionó el Congreso de Andesco, señalando que el evento no aporta mucho a los servicios públicos y criticando la falta de propuestas y soluciones concretas frente a la crisis del sector.

Palma también se refirió a su propuesta de eliminar el cargo por confiabilidad (pago que se hace a las generadoras de energía para asegurar que tengan suficiente capacidad disponible) como una medida para garantizar el suministro durante eventos críticos como el fenómeno de El Niño.

“Ustedes de subir ganancias. Quieren leyes para asegurar ganancias. Eso es lo que les gusta. Entiendo que les duela que hemos propuesto quitarles un cargo económico que asumen los usuarios a empresas generadoras que no lo merecen ni lo necesitan”, dijo.

Al respecto, Sánchez manifestó que “el problema del ministro es que es bueno para echar discurso, pero malo para ejecutar, porque no conoce el sector”.

Le interesa: Empresas de energía consideran inviable que estratos altos paguen la deuda de opción tarifaria

Sobre las críticas del congreso, el líder gremial indicó que le “hubiera encantado que el ministro, a diferencia de lo que él entiende, hubiera estado acá para ver lo que hacen nuestras empresas. Aquí estamos mostrando resultados y qué tristeza que empiece a hablar bobadas”, recalcó.

Aseguró que “Ecopetrol no paga la fiesta de Andesco” y agregó que son “un gremio poderoso que no se asusta con un ministro que quiso sacarme nueve empresas para que me callara. Colombia necesita transparencia y personas que conozcan las normas, porque, de lo contrario, seguiremos equivocándonos”.

Vea también: Colombia entra a la era nuclear: ABC de la ley que transformará la ciencia y la industria

Finalmente, cuestionó el borrador de proyecto de ley con el que el Gobierno busca reducir tarifas de energía: “Una ley no es para bajar tarifas y él cree que con una ley va a lograr lo que no se debe hacer”. Y rechazó que se pretenda aumentar las cargas sobre estratos medios y altos: “Va a cometer el error histórico de ponerle más sobrecargos a los estratos que ya vienen pagando”.