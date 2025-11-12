Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Petro por el “tarimazo” de Medellín

Por cuenta del controvertido “tarimazo” que se realizó el pasado 21 de junio en Medellín, este miércoles la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –encargada de estudiar y tramitar las denuncias contra el jefe de Estado–, ordenó abrir una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro.

Se trata del acto político que se realizó meses atrás en La Alpujarra, en el que se permitió que los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí se subieran al escenario en un acto en el que estuvo el primer mandatario.

Según el documento conocido por EL COLOMBIANO, Petro estaría involucrado con hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente “por fuera del marco constitucional vigente”.

A ello se sumarían hechos como el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales “en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional”.

