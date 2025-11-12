x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Petro por el “tarimazo” de Medellín

Durante el evento, realizado el pasado 21 de junio, participaron cabecillas criminales durante un acto oficial. El mandatario es señalado por presunta participación en política, uso indebido de recursos públicos y convocatoria irregular a una Constituyente.

  • FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

Por cuenta del controvertido “tarimazo” que se realizó el pasado 21 de junio en Medellín, este miércoles la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes –encargada de estudiar y tramitar las denuncias contra el jefe de Estado–, ordenó abrir una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro.

Se trata del acto político que se realizó meses atrás en La Alpujarra, en el que se permitió que los cabecillas de las bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de Itagüí se subieran al escenario en un acto en el que estuvo el primer mandatario.

Según el documento conocido por EL COLOMBIANO, Petro estaría involucrado con hechos que van desde la participación indebida en política, pasando por la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y hasta la convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente “por fuera del marco constitucional vigente”.

A ello se sumarían hechos como el presunto hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales “en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional”.

En desarrollo...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida