Gobierno Petro no para con sus APPA e incluye a dos nuevos municipios del Suroeste antioqueño ¿Cúales son?

Ya son cinco los municipios de Antioquia que están incluidos dentro del Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Los dos nuevos son Tarso y Salgar, que este jueves 30 de octubre aparecieron en una nueva resolución emitida por el Ministerio de Agricultura para implementar esta figura que ha generado múltiples enfrentamientos entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la resolución, para la APPA de Tarso se dispondrán 2.467,09 hectáreas de tierra que podrán ser usadas para el cultivo de alimentos, mientras que para Salgar se destinarán 5.900,55 hectáreas, los cuales ya están establecidos por el Gobierno Nacional. Sin embargo, al igual que en los demás municipios, cada autoridad podrá establecer los productos que allí se cultivarán.