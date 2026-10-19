¿Quién es el verdadero campeón de la Copa de África? El TAS dará su veredicto definitivo sobre la polémica final en noviembre

Casi un año después de la final de la Copa de África 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó este lunes 19 de octubre que “a finales de noviembre” anunciará su decisión sobre el recurso de Senegal contra la victoria de Marruecos en los despachos.
El 8 de octubre, en su sede en Lausana, Suiza, la máxima jurisdicción deportiva dirimió a puerta cerrada un litigio inédito, ya que ninguna selección había perdido nunca de esta manera un título conquistado sobre el terreno de juego.
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