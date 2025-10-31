Desempleo para septiembre fue de 8,2% y es la tasa más baja para ese mes desde 2001

En septiembre de 2025, la tasa de desempleo en Colombia fue de 8,2%. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane— en su informe de mercado laboral, en la mañana de este viernes
El dato mejoró 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo mes del año anterior.
De acuerdo con el Dane, la Tasa Global de Participación (TGP) alcanzó el 63,9% en septiembre, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) llegó al 58,7%, un punto porcentual más que en el mismo mes de 2024, cuando fue del 57,7%.