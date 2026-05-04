$8.300 millones en antidrones y motos: así usó Antioquia la tasa de seguridad

En la mañana de este lunes, la Gobernación de Antioquia realizó la entrega formal a la Séptima División del Ejército de diferentes equipos comprados con el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Son cinco equipos antidrones que serán distribuidos así: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido, uno para la Cuarta Brigada —que actúa principalmente en Medellín y sus alrededores—, uno para la Brigada 14, con presencia en el Magdalena Medio, y uno para la Brigada 11, que opera en el Bajo Cauca antioqueño. Los dispositivos son de última generación y permiten detectar, identificar y neutralizar drones de manera efectiva. Obtienen información en tiempo real sobre la ubicación del aparato y su operador, además de datos de altitud y velocidad. El sistema incluye un inhibidor portátil que interrumpe simultáneamente el control, la navegación y la transmisión de video de los drones. Las 75 motocicletas son Honda XRE Sahara modelo 2026, equipadas con elementos de protección y luces para terrenos difíciles.

El gobernador Andrés Julián Rendón defendió la tasa de seguridad como el motor de estas inversiones y ratificó su solidez jurídica: “Queremos ratificar que la tasa está blindada jurídicamente, que sigue en firme y que, a través de ella, seguiremos haciendo este tipo de entregas”. Rendón también advirtió sobre la creciente incorporación de drones en las estructuras delictivas, una tendencia que estos equipos buscan contrarrestar. También le puede interesar: “La tasa de seguridad sigue en firme”: Gobernación de Antioquia defiende su cobro y destaca recaudo del 62%

La preocupación no es abstracta. En marzo, un dron cargado con explosivos cayó sobre una vivienda en Segovia y mató a una madre y sus dos hijos. Además, se han reportado ejercicios de entrenamiento con drones dentro de algunos frentes de las disidencias de las Farc en diferentes territorios del país. El brigadier general Carlos Eduardo Caycedo Bocanegra, comandante de la Cuarta Brigada, calificó la entrega como un apoyo vital y señaló que el nuevo equipo será fundamental para limitar amenazas en territorios rurales de difícil acceso, que por esa misma razón resultan más estratégicos para los grupos armados.

La controversia de la tasa de seguridad

La tasa de seguridad no llegó sin debate. Desde el año pasado, cuando empezó a implementarse, empezó el resquemor dentro de algunos gremios empresariales del departamento, argumentando que la carga impositiva, vigente desde 2025 para estratos 4, 5, 6 y sector comercial/industrial, es insostenible. En febrero, Intergremial Antioquia y Fenalco solicitaron su suspensión. Nicolás Posada López, presidente de Intergremial, advirtió que se suma a otras cargas para generar una presión financiera insostenible. “Los empresarios no aguantan un impuesto más. La persecución del Gobierno Nacional y el incremento a la carga impositiva a las empresas hacen que hoy el sector empresarial se declare en crisis”. María José Bernal Gaviria, de Fenalco, apuntó específicamente al impacto sobre las mipymes: “Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente los costos”. Desde el ámbito político, el concejal de Medellín Luis Guillermo Vélez Álvarez respaldó la medida: “Hay que apoyarlas, incluso si suponen un pequeño tributo adicional”, dijo sobre las inversiones financiadas con la tasa.

Lo que se ha entregado desde 2025