$8.300 millones en antidrones y motos: así usó Antioquia la tasa de seguridad

En la mañana de este lunes, la Gobernación de Antioquia realizó la entrega formal a la Séptima División del Ejército de diferentes equipos comprados con el recaudo de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Son cinco equipos antidrones que serán distribuidos así: dos para la Fuerza de Despliegue Rápido, uno para la Cuarta Brigada —que actúa principalmente en Medellín y sus alrededores—, uno para la Brigada 14, con presencia en el Magdalena Medio, y uno para la Brigada 11, que opera en el Bajo Cauca antioqueño.
Los dispositivos son de última generación y permiten detectar, identificar y neutralizar drones de manera efectiva. Obtienen información en tiempo real sobre la ubicación del aparato y su operador, además de datos de altitud y velocidad. El sistema incluye un inhibidor portátil que interrumpe simultáneamente el control, la navegación y la transmisión de video de los drones. Las 75 motocicletas son Honda XRE Sahara modelo 2026, equipadas con elementos de protección y luces para terrenos difíciles.