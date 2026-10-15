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¿Busca comprar apartamento? Las tasas de los créditos hipotecarios van de 11,44% a 16,35%

Según datos de la Superintendencia Financiera con corte al 2 de octubre, las tasas para vivienda VIS se ubican entre 11,44% y 15,43%, mientras que para no VIS oscilan entre 12,37% y 16,35%.

  • La compra de vivienda requiere comparar las tasas de financiación, los ingresos del hogar y las condiciones del crédito. Al 2 de octubre, las tasas hipotecarias reportadas llegaban hasta 16,35% para inmuebles no VIS. FOTO CAMILO SUÁREZ
    La compra de vivienda requiere comparar las tasas de financiación, los ingresos del hogar y las condiciones del crédito. Al 2 de octubre, las tasas hipotecarias reportadas llegaban hasta 16,35% para inmuebles no VIS. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
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Diario La República
hace 24 minutos
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Comprar vivienda no depende únicamente de encontrar un inmueble que se ajuste al presupuesto. El costo de la financiación también puede marcar la diferencia entre asumir una cuota manejable y comprometer una parte importante de los ingresos durante años. En Colombia, donde solo el 34,8% de los hogares tiene casa propia, según la Encuesta de Calidad de Vida del Dane, comparar las tasas de interés es un primer paso para evaluar las opciones disponibles.

Un punto de partida para organizar el presupuesto a largo plazo si la meta es comprar vivienda, es conocer las tasas de interés que están ofreciendo las entidades financieras para viviendas tanto de interés social y las que no son VIS.

De acuerdo con los datos reportados en la Superintendencia Financiera, con corte al 2 de octubre, las tasas de interés para créditos en pesos con plazos entre 15 años y hasta 20 años están entre 12,37% y 16,35% para viviendas no VIS. Mientras que para créditos en pesos para la compra de viviendas VIS las tasas están entre 11,44% y 15,43%.

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En viviendas no VIS, las dos tasas más bajas corresponden al Fondo Nacional del Ahorro, con 12,37% que, además se caracterizan por ofrecer programas de ahorro programado y facilidad del uso de cesantías para destinar en el proyecto de vivienda. Para completar el podio está el banco AV Villas, con 14,07%, y Banco Agrario, con 14,96%.

En la mitad, Banco de Occidente y Davibank cuentan con la misma tasa, de 15,51%, con una diferencia mínima frente a Banco Caja Social y Banco Davivienda, con 15,53% y 15,54%, respectivamente. Luego está Bancolombia que ofrece una tasa de 15,65%, le sigue Banco de Bogotá con 15,78%, Bbva con 15,93% y finalmente Bancoomeva, la única entidad que llega a una tasa de 16%, con 16,35%.

Al momento de tomar la decisión de cuál propiedad comprar, hay varias variables a considerar, como los ingresos, la valorización que desea obtener y si su perfil aplica para reclamar subsidios, si considera que las VIS pueden ser una mejor opción por tener un menor precio, atado a un máximo de salarios mínimos, es importante conocer las tasas a las que están prestando los bancos para esta tipología.

Al revisar el ranking de las entidades que prestan para viviendas VIS, estas tienen leves variaciones entre cada una. Fondo Nacional del Ahorro repite como la de la tasa más baja con 11,4%, de la misma forma que AV Villas, está en segundo lugar con una tasa de 13,20%. En el tercer lugar sí hay cambio entre ranking, Bbva ofrece una tasa de 13,21% para el mismo plazo que las no VIS.

Es seguida está Confiar, la cual no había aparecido entre las opciones no VIS, y su tasa es de 14,07%. La de Banco Caja Social está en 14,37%, mientras que Davivienda tiene una diferencia mínima y llega a 14,42%. Asimismo, las de Davibank están en 14,55% y la de Banco de Occidente es 14,56%.

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Banco Agrario ofrece su tasa en 14,66%, la cual es inferior a la que ofrece el mismo banco en no VIS pero al existir tasas más bajas en el listado de las VIS, no está entre las posiciones de las tasas más bajas. Finalmente, Bancolombia tiene una tasa de 15,21%, Banco de Bogotá, de 15,28%, y Bancoomeva llega a 15,43%.

Las tasas mencionadas en este artículo tienen corte al 2 de octubre, dato publicado después del 30 de septiembre, fecha en la que se anunciaron las nuevas tasas del Banco de la República y en la que la junta decidió aumentar en 25 puntos básicos la tasa de interés, que quedó en 12,25%. Lo que significa que la mayoría de las entidades financieras fijaron tasas superiores a este valor para generar rendimientos.

Vale destacar que si se comparan las tasas del 2 de octubre con las presentadas en cortes anteriores, el 25 de septiembre la tasa máxima para viviendas no VIS era de 16,20%, frente al 16,35% actual, lo que significa que los valores se han mantenido estables, con una variación de apenas 0,15 puntos porcentuales.

Por el lado de las viviendas VIS, la diferencia entre las tasas máximas también es estable, con una variación de apenas 0,10 puntos porcentuales, lo que representa una disminución relativa de 0,64%. Por su parte, las tasas mínimas para este tipo de vivienda aumentaron de 11,29% a 11,44%, lo que representa un incremento de 0,15 puntos porcentuales, equivalente a un aumento relativo de 1,33%.

Camilo Garay, head de consultoría de DataCrédito Experian, afirmó que es “acceder a un crédito de vivienda es una gran oportunidad para lograr estabilidad y patrimonio, pero requiere planificación y una buena gestión financiera”.

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Retos en la compra de vivienda

Un estudio publicado por la Universidad Eafit señaló que las dificultades para acceder a vivienda en Colombia responden a distintas razones, entre ellas la insuficiente oferta y los costos de financiación. Según una estimación de Camacol publicada en febrero de 2024, se proyectaba la formación de cerca de 390.000 hogares urbanos al año durante la siguiente década. Para atender esa demanda y cerrar el déficit habitacional cuantitativo, el gremio calculó que sería necesario construir alrededor de 520.000 viviendas anuales durante ese periodo.

Otro factor es el aumento del precio de la vivienda nueva. Según el Dane, durante el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de la Vivienda Nueva registró un incremento de 2,41% frente al trimestre inmediatamente anterior.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuáles son las tasas de interés más bajas para comprar vivienda en Colombia?
Con corte al 2 de octubre de 2026, las tasas mínimas reportadas eran de 11,44% para vivienda VIS y de 12,37% para vivienda no VIS, ambas del Fondo Nacional del Ahorro.
¿Qué diferencia hay entre un crédito hipotecario VIS y uno no VIS?
La diferencia principal está en el tipo de vivienda que se financia. La VIS corresponde a vivienda de interés social, sujeta a los límites y condiciones establecidos en la normativa; la no VIS está por fuera de esa categoría. Los precios, los requisitos y las opciones de financiación pueden variar.
¿Qué bancos tienen las tasas más bajas para financiar vivienda no VIS?
Según los datos citados, el Fondo Nacional del Ahorro reportaba una tasa de 12,37%, seguido de AV Villas, con 14,07%, y Banco Agrario, con 14,96%, para las condiciones de plazo señaladas en el artículo.
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