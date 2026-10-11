“Mi meta es llegar pronto a la Indycar”: Tatán Garzón, promesa del automovilismo, en entrevista con El Colombiano

El automovilismo colombiano vive uno de los mejores momentos de su historia. En menos de una semana, tres pilotos fueron campeones en karts, prototipos y monoplazas. Esta última categoría fue la que dominó el huilense de 17 años, Sebastián Garzón, más conocido como Tatán. Este joven que aún no expide la cédula, dejó la bandera de Colombia en lo alto al conquistar el USF 2000 a finales de septiembre en Wisconsin, Estados Unidos, cerrando así con broche de oro un año en el que lideró la categoría de punta a punta. Este campeonato sirve como filtro para futuros pilotos de Indycar.

Garzón es múltiple campeón en karts y ahora escribe su historia rumbo a la élite del automovilismo. El bicampeón panamericano en categorías menores es, quizá, la mayor promesa nacional en este deporte. EL COLOMBIANO habló con el piloto acerca de su vida y los proyectos que tiene en el mundo de la velocidad.

Sebastián, ¿cómo ha llevado su proceso en todos estos años?

“Yo comencé a los 4 años y medio en este deporte, porque un amigo de mi papá nos invitó una vez a entrenar, así como a ver si me gustaban los karts. A partir de ahí me gustaron mucho y comencé a pedirles a mis papás que me compraran un carro. Comencé a correr en las diferentes categorías que había en ese momento en Colombia, pero yo inicié en rok cup y en easykart, y me fue bastante bien. En mi primera carrera llegué de tercero. La segunda fue internacional, cuando asistí a Italia, en Ignano, en el Mundial de easy kart y gané. Eso me llenó de confianza los primeros años y luego vinieron las aventuras en Estados Unidos”.

Para un joven de 17 años que tiene que alejarse de su tierra para buscar el sueño de ser piloto, ¿cómo es el día a día en Estados Unidos?

“Normalmente estoy con mi mamá. Todo depende, si es una carrera y solo viajo una semana, llego el martes, el miércoles camino la pista, y el jueves y viernes entreno. Luego corro. Pero cuando me quedo cuatro meses, así de largo (este año duré como tres meses con mi mamá por fuera) nos quedamos en la sede de Teddy Force, en Indianápolis. Allí mi día a día es hacer ejercicio, simulador, jugar con mis amigos, pues allá casi no conocemos a nadie. Y cuando estoy en Colombia me la paso estudiando, haciendo gimnasio, teniendo citas con mi psicóloga. De vez en cuando salgo con mis amigos, así es la vida de un deportista de alto rendimiento. Cuando van pasando los años hay que tener más disciplina y sacrificio”.

¿A quién le heredó la pasión por el automovilismo y la velocidad?

“Mi familia es de puro fútbol, yo fui el primero en incursionar en los autos. Mi segundo deporte favorito es el fútbol. Yo de pequeñito iba a karts, iba a la academia, hasta un punto en que mi papá me dijo: ‘Es karts o es fútbol’. Entonces, me decidí por karts porque me gusta mucho la adrenalina, me encanta siempre ganar, me gusta ser competitivo, que nadie me supere. Me gusta demostrarme que sí soy el mejor en todo lo que hago. Pero los autos no fueron mi pasión desde pequeño, aunque fui a carreras de Juan Pablo Montoya con mi papá. Nunca pensé, tampoco mi familia, que íbamos a meternos en este deporte”.

¿Aún le gusta el fútbol, es hincha de algún club?

“Sí, claro, si me preguntan cosas de fútbol yo le puedo responder. ¿Hincha de qué equipo? Soy del Barça. En Colombia, del Atlético de Huila, pero ya no existe jaja”.

¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Juan Pablo Montoya o algún otro referente del automovilismo nacional?

“Claro, yo conozco a Sebastián, a Coni, a Pala, a Mela, conozco a toda su familia. Somos bastante amigos de ellos. Cuando nos vemos, hablamos, a veces salimos a comer. Pero la última vez que nos vimos fue hace tres años cuando yo fui a la Academia Itro, a representar a Colombia en Europa. Nos vimos en República Checa y en Dinamarca. Juan Pablo, como te digo, es un referente para todos los automovilistas y kartistas de Colombia. Ha hecho grandes cosas por el país, tiene grandes logros: ganó las 500 millas de Indianápolis, que es bastante difícil, llegó a la Fórmula 1, ha sido campeón en muchas competencias, entonces es un referente”.

“Me motiva, porque me gusta ser alguien que puede inspirar a los pilotos de acá. El apoyo aquí en Colombia es un poco difícil, entonces como que enseñarle a los demás que sí se puede salir adelante con esfuerzo y con dedicación. Cuando me dicen que puedo ser el futuro, la cara de Colombia en el automovilismo, que soy un ejemplo a seguir, eso me motiva y me pone muy feliz”.

“Como le dije, mi referente siempre ha sido Juan Pablo Montoya. También Lewis Hamilton y Verstappen, pero siento que Juan Pablo fue el piloto más exitoso que tuvo Colombia. Hamilton fue creciendo con mucho esfuerzo y con mucha disciplina, acompañado de toda su familia, porque no tenía los recursos y, aún así, históricamente, es uno de los mejores del mundo. Y Verstappen es el mejor piloto actualmente de la Fórmula 1”.