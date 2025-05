Encontraron una tera de información en celular y computador de Tatiana Hernández, ¿hallaron pistas de su ubicación?

Las autoridades todavía tratan de encontrar alguna pista que permita dar con el paradero de Tatiana Hernández, la estudiante de medicina que desapareció hace un mes en Cartagena. Los últimos detalles apuntan a que extrajeron hasta una tera de información de los dispositivos electrónicos de la joven de 23 años.

Los familiares de la joven creen que está en algún punto del centro histórico de Cartagena, pero hasta ahora no hay rastros que confirmen esa versión. De otro lado, contrataron una empresa extranjera para que un robot revise el fondo del mar donde la joven fue vista por última vez.

La Fiscalía tuvo en su poder dos celulares, un iPad y un computador que fueron llevados a un laboratorio de informática forense para tratar de encontrar alguna pista que conduzca al paradero de la joven.

“En el segundo celular no pudieron encontrar nada, ni siquiera tenía sim card. Era un respaldo por si la volvían a asaltar como le pasó en Bogotá. Yo le di ese celular para que entregara un teléfono que no estuviese activo”, afirmó Lucy Díaz, madre de la joven en diálogo con El Tiempo.

Respecto a la tera de información, la madre de la joven aseguró que hasta ahora las autoridades no indican qué tipo de información encontraron en los otros dispositivos electrónicos.

“Aún no nos han entregado los resultados, se supone que tienen que enviar esos hallazgos desde Bogotá devuelta a la Fiscalía de Cartagena”, apuntó Díaz.

Tatiana estaba haciendo su internado en Cartagena y junto a sus compañeros de trabajo solía ir a caminar por las playas a descansar después de largas jornadas de trabajo.

Desde el 13 de abril sus familiares no saben nada de ella. De acuerdo con las versiones que han entregado sus familiares, Tatiana había salido del Hospital Naval de Cartagena y se sentó en unos espolones, frente al mar, a descansar. Allí encontraron varios objetos suyos cuando comenzaron a buscarla.

“Cuando eran las ocho de la noche, me llamó David, su novio, desde Bogotá, y me preguntó si Tatiana estaba con nosotros. Le dije que no, y entonces me dijo ‘Es que acabo de hablar con una compañera de ella y Tatiana está extraviada’”, contó la mamá de la estudiante de medicina.

La Armada Nacional junto con la Alcaldía de Cartagena están liderando las labores de búsqueda, haciendo inspecciones terrestres y marítimas con robots sumergidos y censores que pueden obtener imágenes acústicas en un alcance de hasta 70 metros en el mar.