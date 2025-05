Madre de Tatiana Hernández, estudiante desaparecida en Cartagena, reveló nueva pista sobre el paradero de su hija

“Yo sé que ella entró al centro turístico de Cartagena por el espolón que queda hacia el Parque de la Marina. Muchas personas me lo han dicho... y anoche hablé con unos artesanos en el reloj público y me dijeron que ellos la vieron en ese sector el día 13 de abril ”, dijo doña Lucy a la Revista Cambio .

Por su parte Lucy Díaz, madre de la joven de 23 años, considera que su hija realmente fue raptada por terceros y que algunos trabajadores del Centro Histórico de la ciudad aseguraron haberla visto ese mismo 13 de abril. También, que no era la primera vez que la estudiante se sentaba en los espolones donde fue grabada.

Para Antonio Hernández Torres, abogado de la familia de Tatiana, la hipótesis del ahogamiento resulta inverosímil, porque de haber sido así, entonces su cuerpo ya hubiera salido a la superficie. “Yo he descartado la hipótesis de que Tatiana se ahogó, porque estas son aguas tibias-calientes y el cuerpo emerge máximo de 8 a 12 días” , explicó el abogado en entrevista con Noticias Caracol.

La madre agregó que las autoridades le indicaron que debía esperar 72 horas para hacer la denuncia oficial por desaparición. “Yo me dije: ‘si ellos tienen que esperar 72 horas, pues yo no lo voy a hacer’... y comencé con mi esposo y mi hijo a caminar por el centro y por las murallas. Pero realmente, artesanos me confirmaron que la vieron fue por el reloj público”, añadió al medio de comunicación citado.

Y concluyó: “A hoy (12 de mayo) no tengo información por parte de las autoridades. Simplemente, que ya están en la investigación y que han recopilado pruebas para el caso. Me dicen que con el estudio que sacan del computador, el celular y el IPad tienen que empezar a implementar el interrogatorio con el círculo más cercano a Tatiana”.

Por el momento, la recompensa de los 200 millones de pesos sigue en pie para quien brinde información veraz que permita dar con el paradero de Tatiana.

