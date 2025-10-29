¡Atención! Taxistas levantan el bloqueo en la avenida Regional tras llegar a acuerdos, pero continuarán con su protesta

¿Humo blanco? Luego de una mesa de concertación con la Secretaría de Movilidad de Medellín, los taxistas levantaron el bloqueo parcial que tenían en un carril de la avenida Regional, a la altura del puente de la 33, en su protesta contra las aplicaciones de transporte. Sin embargo, aseguraron que se continuarán manifestando hasta que se cumplan los acuerdos pactados en la reunión.
Así se dio a conocer sobre las 8:00 de la noche de este miércoles, cuando los taxistas anunciaron que encendían sus vehículos y se retiraban de este corredor vial, luego de que en la reunión se llegaran a consensos que los dejaron lo suficientemente satisfechos como para retomar sus labores y despejar este tramo de la avenida Regional.