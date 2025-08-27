Del ‘Love Story’ al compromiso real: el anillo artesanal de Taylor Swift que revive la elegancia victoriana

El compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce ha dado la vuelta al mundo, pero el verdadero protagonista de la noticia es el anillo que ella lleva en su mano izquierda. Lea también: Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación Se trata de una pieza de corte antiguo, diseñada a medida, que encarna tanto un símbolo personal de unión como una declaración estética y cultural en la joyería contemporánea, pues el “antique cushion cut”, engastado en oro amarillo de 18 quilates, retoma la tradición de los anillos victorianos y pone en el centro una tendencia creciente: el regreso a lo artesanal, lo sentimental y lo femenino en las joyas de compromiso.

Un diseño con historia y significado

La piedra central, un diamante de entre siete y diez quilates según los expertos, ha sido valorada entre 500.000 y 1,3 millones de dólares. Su corte cojín de mina antigua —caracterizado por las esquinas redondeadas y una luz más suave que los cortes modernos— aporta un aire de reliquia romántica. Marion Fasel, historiadora de joyería, lo describió en The New York Times como “un diamante estético, realmente hermoso”, destacando que el brillo no busca deslumbrar por tamaño, sino por su cualidad íntima y atemporal.

El engaste tipo bezel —que rodea por completo la piedra con oro en lugar de sostenerla con garras— añade a la pieza una sensación de solidez y permanencia. Además, grabados a mano y diamantes secundarios complementan la pieza, reforzando la idea de que “nada en la simbología de Swift es casual”.

Kindred Lubeck: la diseñadora detrás del anillo

El nombre que acompaña la creación de esta joya es poco conocido fuera del circuito especializado: Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry en Nueva York. Hija de un orfebre de Florida, estudió Psicología y trabajó en un bufete de abogados antes de descubrir su vocación durante la pandemia de 2019. Se formó en técnicas antiguas como el grabado a mano y la granulación, y en 2024 abrió su propio taller sin respaldo de grandes inversionistas. Entérese de más: ¿Quién es Travis Kelce, el jugador de la NFL que conquistó a Taylor Swift? Que Travis Kelce eligiera a una creadora independiente en lugar de recurrir a casas como Cartier o Tiffany & Co. subraya el carácter personal de la pieza.

El efecto Taylor Swift en la joyería

Los especialistas coinciden en que este anillo marcará tendencia. Jason Arasheben, de Jason of Beverly Hills, aseguró que espera un aumento en las solicitudes de diamantes de corte cojín antiguo y bandas gruesas de estética vintage. Nilesh Rakholia, de Abelini Jewellery, señaló que “la elección del oro amarillo ha experimentado un enorme resurgimiento en la joyería fina, amado por su calidez y su capacidad para realzar el brillo de los diamantes blancos”.