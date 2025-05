La razón por la que Taylor Swift tuvo que comprar los derechos de sus primeros álbumes

En su cuenta de Instagram, la cantante publicó una fotografía sosteniendo todos sus discos y les dijo a sus más de 281 millones de seguidores que les había dejado una carta en su sitio web oficial. “ Toda la música que he hecho ahora me pertenece ”, escribió Swift a puño y letra.

Desde antes de que la compra fuera oficial, ya Taylor había manifestado que le molestaba que Braun los adquiriera y aseguro que ambos empresarios musicales buscaban “controlar a una mujer que no quería estar asociada con ellos. A perpetuidad”. Luego de que se realizó la transacción, la cantante declaró que por años había sido víctima de acoso y manipulación por parte de Braun. “Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no se me dio la oportunidad de comprar. Música que escribí en el piso de mi habitación y videos que soñé y pagué con el dinero que gané tocando en bares, luego clubes, luego arenas y luego estadios”, aseguró en ese momento.

El negocio por la disquera incluía la propiedad de todos los masters de Swift, que incluían letras, grabaciones y videos musicales. Pero luego la artista encontró un vacío legal en el contrato y se dio cuenta que podría tener acceso a su música si volvía a regrabar los seis álbumes que había sacado cuando estaba en Big Machine.

A partir de 2021, Taylor comenzó a relanzar sus antiguos trabajos discográficos con su nueva disquera, Republic Records, donde estos sí son completamente propiedad suya. De ahí es donde salen los “Taylor’s Version”, que hasta ahora son cuatro. El último fue 1989, el cual se estrenó en 2023.