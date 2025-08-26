Taylor Swift anunció que está comprometida con Travis Kelce tras dos años de relación

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores este martes 26 de agosto al anunciar su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce, actual ala cerrada de los Kansas City Chiefs. La noticia se dio a conocer mediante un posteo en Instagram, acompañado por una serie de fotografías íntimas y un mensaje lleno de complicidad: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar”.
La frase, que hace referencia a sus personalidades públicas —ella como cantante y él como deportista—, fue interpretada por muchos como una muestra del tono desenfadado con el que la pareja ha manejado su romance desde sus inicios. En las imágenes se puede ver a Kelce arrodillado en un jardín transformado para la ocasión, así como un primer plano del anillo de compromiso: un diamante de gran tamaño montado sobre oro amarillo.