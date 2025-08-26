TCL abre más de 70 vacantes en Colombia en áreas de ventas y servicio al cliente

La multinacional TCL, reconocida por su presencia en más de 160 países y por ser uno de los gigantes de la tecnología a nivel global cuenta con más de 70 vacantes laborales en Colombia. Las oportunidades se concentran principalmente en los sectores de ventas y servicio al cliente, dos áreas claves en su estrategia de expansión en el país.
“Transforma el futuro con TCL” es el mensaje con el que la compañía invita a sumarse a su equipo, destacando que buscan personas apasionadas por la innovación, capaces de aportar ideas y dispuestas a desafiar los límites.
“Somos una marca global comprometida con transformar la vida de las personas a través de tecnología útil, cercana e innovadora. Si te mueve la idea de crear soluciones que mejoran el mundo, este es tu lugar”, señala TCL en su landing de Magneto.
