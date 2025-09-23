¿Están desactualizados los entrenadores colombianos para dirigir a Nacional?

El debate sobre si los técnicos colombianos están desactualizados para dirigir a Nacional y dotarlo de un fútbol moderno no es nuevo, pero vuelve a cobrar fuerza cada vez que el club se queda sin entrenador y la dirigencia duda entre apostar por un estratega local o acudir a un extranjero. Para muchos analistas, existe una percepción extendida de que el entrenador colombiano se quedó atrás en tendencias tácticas, preparación física y uso de la tecnología aplicada al juego. En un fútbol globalizado, donde las ideas circulan con rapidez y los equipos buscan intensidad, presión alta, flexibilidad posicional y construcción desde el fondo, esa sensación se hace más evidente.
Sin embargo, la afirmación de que todos los técnicos colombianos están desactualizados es, cuando menos, simplista. Hay entrenadores en el país que han sabido actualizarse, formarse en el exterior, estudiar nuevas metodologías y aplicar conceptos modernos en clubes de menor presupuesto. El problema radica en que pocas veces se les da continuidad y respaldo en equipos grandes, lo que dificulta consolidar procesos que sirvan de vitrina. Además, el contexto de Nacional, con su hinchada exigente, su historia ganadora y la presión mediática que genera cada decisión, exige no solo conocimiento táctico actualizado, sino también liderazgo, manejo de grupo y capacidad de soportar un entorno altamente demandante.