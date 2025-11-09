Infraestructura inteligente: la tecnología reduce hasta 20% los tiempos de viaje

La infraestructura vial en Colombia atraviesa uno de los procesos de modernización más importantes de su historia. Más allá del avance físico de las vías, la transformación actual está marcada por la integración de la tecnología, información y sistemas inteligentes que hacen más eficientes, seguras y sostenibles las carreteras del país.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, el Programa de Concesiones 4G ha construido más de 5.000 kilómetros de corredores estratégicos y 1.300 kilómetros de dobles calzadas, con una inversión superior a $65,6 billones. Estos proyectos no solo conectan regiones y fortalecen la competitividad, sino que hoy operan bajo un esquema de gestión digital que redefine la forma en que se construye y administra la red vial nacional.
“El Programa de Concesiones 4G ha generado una mejora estructural en la conectividad, la eficiencia logística y la competitividad del país. Sus resultados van mucho más allá de la ejecución física, hoy contamos con corredores más seguros, menores tiempos de desplazamiento y ahorros logísticos entre un 20% y 30% en ejes estratégicos de la economía nacional”, señala Óscar Javier Torres, presidente de la ANI.