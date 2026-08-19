Tecnoquímicas destina $50.000 millones y acompañará la recuperación de afectados por el sismo

El Grupo Tecnoquímicas (TQ) anunció que destinará $50.000 millones para apoyar la respuesta y recuperación de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. El anuncio fue realizado por Francisco José Barberi, presidente del Grupo TQ, quien explicó que los recursos tendrán dos grandes frentes de acción: atender las necesidades de los colaboradores afectados y sus familias, y respaldar la rehabilitación de instituciones educativas y de salud en las zonas golpeadas por el desastre. La decisión se tomó después de un primer censo interno realizado por la compañía para conocer el impacto del terremoto entre sus trabajadores. En su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció: “Mi profundo agradecimiento a estas empresas por este aporte fundamental. En medio de tanto dolor, esta tragedia también ha mostrado la mejor cara de nuestros empresarios y del pueblo colombiano: la solidaridad patriótica”.

Cerca de 1.700 colaboradores reportaron daños en sus viviendas

El balance preliminar de Tecnoquímicas identificó una afectación importante entre sus colaboradores. Según la compañía, cerca de 500 colaboradores reportaron impactos graves o moderados en sus viviendas, mientras que otros 1.200 informaron daños menores. A partir de este diagnóstico, TQ estructuró un plan de apoyo que contempla no solo la atención inmediata de la emergencia, sino también acciones para acompañar a los trabajadores y sus familias durante el proceso de recuperación. Los recursos destinados por la compañía permitirán financiar programas relacionados con vivienda, educación y salud, de acuerdo con las necesidades derivadas del terremoto.

TQ apoyará la recuperación de colegios y centros de salud

El segundo frente de inversión estará dirigido a las comunidades afectadas. Tecnoquímicas informó que parte de los $50.000 millones se destinará a respaldar estrategias para la rehabilitación de instituciones educativas y de salud ubicadas en los territorios afectados por el terremoto. Estas intervenciones serán priorizadas y coordinadas con las autoridades competentes, con el propósito de que los recursos respondan a las necesidades identificadas en cada territorio. De esta manera, el plan de TQ combina la atención a sus trabajadores con acciones de recuperación de servicios e infraestructura fundamentales para las comunidades afectadas. Lea más: Empresas del Valle del Cauca comprometen $220.000 millones para atender emergencia tras el terremoto

Grupo TQ anuncia acompañamiento más allá de la emergencia

La compañía señaló que su respuesta no estará limitada a la fase inicial de atención del desastre. El objetivo es acompañar a sus colaboradores, sus familias y las comunidades afectadas durante el proceso de recuperación. “En este momento la razón de ser del Grupo TQ cobra más fuerza que nunca. Seguiremos actuando con responsabilidad, solidaridad y compromiso al servicio de la salud y el bienestar de Colombia”, afirmó Francisco José Barberi. El presidente de Tecnoquímicas agregó que la compañía acompañará a las personas afectadas “no solo durante la emergencia, sino también en el camino hacia su recuperación”. La empresa no detalló por ahora un cronograma para la ejecución de los recursos ni la distribución específica de los $50.000 millones entre los diferentes programas. Conozca también: Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

Empresas se suman a la atención tras el terremoto

El anuncio de Tecnoquímicas se suma a las diferentes iniciativas emprendidas por compañías y organizaciones privadas para apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. En el caso de TQ, el diagnóstico realizado entre sus propios colaboradores permitió identificar las necesidades más inmediatas y definir una estrategia que combina apoyo a las familias afectadas con inversiones en sectores esenciales como salud y educación. Con los $50.000 millones anunciados, la compañía busca mantener su participación en la respuesta a la emergencia y contribuir al proceso de recuperación de los territorios afectados. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: