¿Cómo funciona la teleconsulta pediátrica en Colombia? Atiende a más de 2.000 niños al mes

La presión sobre los servicios de pediatría continúa creciendo en Colombia. De acuerdo con cifras citadas por la Sociedad Pediátrica de Los Andes (SPLA), entre julio de 2025 y junio de 2026 se cerraron, en promedio, dos camas pediátricas al día en el país, una situación que ha incrementado la preocupación de médicos y familias por el acceso oportuno a la atención infantil.

En ese contexto, ha cobrado fuerza la teleconsulta pediátrica, un modelo que permite a niños y niñas ser valorados por un especialista sin necesidad de desplazarse hasta un centro asistencial. Actualmente, este servicio atiende más de 2.000 consultas mensuales y ofrece una valoración médica en un tiempo aproximado de 30 minutos.

A diferencia de una orientación médica general, la atención es realizada directamente por un pediatra mediante una consulta virtual. Durante la cita, el especialista analiza los síntomas del menor y determina si puede continuar el tratamiento desde casa, si requiere una consulta presencial o si debe ser remitido a un servicio de urgencias o a una atención de mayor complejidad.