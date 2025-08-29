Telenovelas felinas: ¿se está saliendo de control la inteligencia artificial?

En la montaña de los espectros, en Antioquia, se construye el monumento a la arquitectura milenaria

En una cima en la frontera entre el Norte y el Occidente toma forma una estructura única hecha en piedra inspirada en técnicas ancestrales, como las que usaron los romanos. Es también un paraje donde raros efectos ópticos y fenómenos astronómicos ocurren.