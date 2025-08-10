Temblor de 4,9 sacudió el Valle del Cauca y el Eje Cafetero este domingo

Un fuerte temblor se registró en la noche de este domingo 10 de agosto en el Valle del Cauca y asustó a los habitantes de varias ciudades del suroccidente y Eje Cafetero del país.

El movimiento telúrico, cuya magnitud fue de 4.9, tuvo su epicentro en el municipio de El Dovio, en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, el sismo se produjo a las 7:16 de la noche. Su profundidad fue de 131 kilómetros, una característica que, aunque lo hace perceptible en un área amplia, a menudo disminuye la probabilidad de daños superficiales significativos.