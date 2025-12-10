El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de este miércoles se sintió en tantas regiones del país

No es exageración decir que el sismo de esta madrugada hizo levantar de un brinco a medio país. Nada más haber entrado a la red social X pasadas las 3:30 de la mañana, minutos después del temblor, lo demuestra. Reportes de usuarios de capitales como Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Armenia, Tunja, Medellín, Yopal, Manizales, Ibagué, Arauca, Villavicencio y Pereira, pero también de municipios como Piedecuesta, Ocaña, Soacha, Envigado, Santa Rosa de Cabal, El Espinal, Cajicá, San Pedro de los Milagros, Aguadas, Zipaquirá, Puente Nacional, Filandia, Sabaneta, Madrid, Fresno, Duitama, La Calera, Turbo, Chinchiná, Girardot y hasta de San Antonio del Táchira, en Venezuela, llenaron la red social antes y después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara el epicentro del movimiento, y horas después informara de reportes provenientes de 22 de los 32 departamentos del país (más abajo en el texto).

El sismo, de una magnitud de 5.8 en la escala de Richter, ocurrió a las 3:27 de la mañana y su epicentro fue a 11 kilómetros del municipio de Los Santos, Santander, en la región de La Mesa de Los Santos, la zona donde más tiembla en el país. Aunque la entidad no mide el tiempo de duración, quienes los sintieron aseguraron que fue largo y tardó cerca de 20 segundos. Siga leyendo: Así puede instalar la alerta de Google que anticipa, por segundos, temblores en Colombia El reporte hasta ahí ya era alarmante, pero lo que más llamó la atención, más allá de la magnitud, fue la profundidad del movimiento: 150 kilómetros bajo la superficie, una distancia considerable que en otros casos no hubiese generado la onda sísmica que hizo que se sintiera en tantos lugares.

Entonces, si fue tan profundo, ¿por qué se sintió tan fuerte y prolongado? El Servicio Geológico explicó en la mañana de este 10 de diciembre que los sismos que ocurren en La Mesa de los Santos, que hace parte del Nido Sísmico de Bucaramanga se caracterizan por profundidades cercanas a los 150 km, como en este caso, y magnitudes bajas a moderadas “que por lo general no generan daños en superficie ni suelen ser ampliamente sentidos, ya que las ondas sísmicas pierden gran parte de su energía antes de llegar a ella”. Le puede interesar: A propósito de los sustos por los recientes temblores, ¿Medellín está preparada para un terremoto? Sin embargo, señaló la entidad, “este evento fue ampliamente sentido porque, en algunos casos, la energía liberada se proyecta en varias direcciones y no alcanza a disiparse a lo largo de su trayectoria antes de llegar a la superficie”, de ahí entonces que el movimiento se haya sentido en tantos lugares y con tanta intensidad. El SGC recordó que La Mesa de Los Santos es una de las zonas sísmicas más activas del planeta pues allí se ubica el Nido Sísmico de Bucaramanga, que libera energía diariamente. “Diversas teorías indican que tiene su origen en fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre, que interactúan de forma compleja en esta zona reducida, razón por la cual los sismos que se producen tienen como epicentro el municipio de Los Santos”, indicó la entidad.

De esta forma se entiende la razón de los 5.945 reportes de “sismo sentido” que el Servicio Geológico recibió este miércoles de 565 centros poblados, con corte a las 8:30 de la mañana de este miércoles.

Si sentí un temblor, ¿cómo puedo reportarlo en Colombia?