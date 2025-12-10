El Servicio Geológico explicó por qué el temblor de este miércoles se sintió en tantas regiones del país

No es exageración decir que el sismo de esta madrugada hizo levantar de un brinco a medio país. Nada más haber entrado a la red social X pasadas las 3:30 de la mañana, minutos después del temblor, lo demuestra.
Reportes de usuarios de capitales como Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Armenia, Tunja, Medellín, Yopal, Manizales, Ibagué, Arauca, Villavicencio y Pereira, pero también de municipios como Piedecuesta, Ocaña, Soacha, Envigado, Santa Rosa de Cabal, El Espinal, Cajicá, San Pedro de los Milagros, Aguadas, Zipaquirá, Puente Nacional, Filandia, Sabaneta, Madrid, Fresno, Duitama, La Calera, Turbo, Chinchiná, Girardot y hasta de San Antonio del Táchira, en Venezuela, llenaron la red social antes y después de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmara el epicentro del movimiento, y horas después informara de reportes provenientes de 22 de los 32 departamentos del país (más abajo en el texto).