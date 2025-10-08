x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Temblor sacudió a Antioquia en la mañana de este miércoles, ¿lo sintió?

Un sismo sacudió la mañana de este miércoles a los habitantes del Occidente antioqueño. Aquí los detalles.

  • El sismo tuvo como epicentro a un municipio de la subregión del Occidente. FOTO: Tomada de X Servicio Geológico Colombiano
    El sismo tuvo como epicentro a un municipio de la subregión del Occidente. FOTO: Tomada de X Servicio Geológico Colombiano
El Colombiano
El Colombiano
hace 20 minutos
bookmark

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,7 en la escala de Richter en el Occidente de Antioquia.

El movimiento, ocurrido a las 8:56 de la mañana de este miércoles 8 de octubre tuvo como epicentro al municipio de Frontino y su profundidad fue superficial (menor a 30 km), por lo que se sintió con mayor intensidad.

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento telúrico tuvo una localización en las coordenadas 6.80° de latitud y -76.17° de longitud, con epicentro a 6 kilómetros de Frontino, 11 km de Uramita y 22 km de Abriaquí.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, pero el SGC invita a la ciudadanía a informar si sintieron el sismo a través de su plataforma oficial.

Noticia en desarrollo.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida