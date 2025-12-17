x

Dos temblores, con un minuto de diferencia, sacudieron a Antioquia en la noche de este miércoles, ¿los sintió?

Los temblores tuvieron magnitudes de 3.2 y 2.6 en la escala de Richter. Aquí los detalles.

  • Dos temblores, con un minuto de diferencia, sacudieron a Antioquia en la noche de este miércoles, ¿los sintió?
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 52 minutos
bookmark

En la noche de este miércoles, 17 de diciembre, dos sismos, con un minuto de diferencia, se sintieron en Antioquia.

Según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), los epicentros de los movimientos fueron los municipios de Urrao, en la subregión del Suroeste y Caucasia, en el Bajo Cauca, respectivamente.

El primer movimiento ocurrió a las 8:24 p. m. (hora local) con magnitud 3.2 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó aproximadamente a 38 kilómetros de Urrao, con coordenadas 6.32° de latitud y -76.48° de longitud.

El evento fue superficial, con profundidad menor a 30 kilómetros, y fue registrado por 66 estaciones sísmicas distribuidas en la región.

Además de Urrao, el temblor se sintió en municipios como Medio Atrato (Chocó), a 49 km, y Vigía del Fuerte, también en Antioquia, a 55 km.

Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni heridos asociados a este evento.

Le puede interesar: Video: terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas y deja varios muertos

También tembló en Caucasia

Tan solo un minuto después, la misma entidad reportó otro movimiento telúrico con epicentro cercano a Caucasia. Este sismo tuvo una magnitud de 2.6 y profundidad superficial, lo que indica que ocurrió también a poca profundidad bajo la corteza terrestre.

Según el SGC, los parámetros técnicos de este movimiento coinciden con eventos sísmicos leves: registrados por 54 estaciones y ubicados con precisión, aunque sin generar alertas de riesgo mayor.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que es habitual el registro de temblores de baja y mediana intensidad sin consecuencias graves.

Entérese: A propósito de los sustos por los recientes temblores, ¿Medellín está preparada para un terremoto?

La ciudadanía que haya sentido alguno de los sismos puede reportarlo en la plataforma Sismo Sentido (https://sismosentido.sgc.gov.co), herramienta que ayuda a los técnicos del SGC a complementar el análisis de los eventos.

