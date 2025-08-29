Temor en Yondó, Antioquia: cuatro sobrevuelos de drones no identificados en sitios estratégicos

Cuatro sobrevuelos de drones de los cuales no se tenían reportes ni autorizaciones en sitios estratégicos del municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, despertaron las alertas en este municipio, teniendo en cuenta los recientes ataques de grupos armados ilegales con el uso de estos elementos no tripulados.
De acuerdo con la información entregada por el alcalde de este municipio, Yerson Ariza Rivera, se reportaron sobrevuelos sobre la estación de Policía, una unidad militar y las carreteras que dan acceso al casco urbano de la localidad, lo que de inmediato encendió las alarmas en esta población, pensando que se podría tratar de una intimidación por parte de estas estructuras.