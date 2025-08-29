Temor en Yondó, Antioquia: cuatro sobrevuelos de drones no identificados en sitios estratégicos

De acuerdo con la información entregada por el alcalde de este municipio, Yerson Ariza Rivera, se reportaron sobrevuelos sobre la estación de Policía, una unidad militar y las carreteras que dan acceso al casco urbano de la localidad, lo que de inmediato encendió las alarmas en esta población, pensando que se podría tratar de una intimidación por parte de estas estructuras.

Cuatro sobrevuelos de drones de los cuales no se tenían reportes ni autorizaciones en sitios estratégicos del municipio de Yondó, Magdalena Medio antioqueño, despertaron las alertas en este municipio, teniendo en cuenta los recientes ataques de grupos armados ilegales con el uso de estos elementos no tripulados.

Lo más delicado es que en los días recientes, según informó el mandatario, no se habían presentado sobrevuelos de ningún tipo de aeronaves en el espacio aéreo de Yondó, más allá de los comerciales, por lo que esto incrementó el temor, principalmente por situaciones como la sucedida en el municipio de Amalfi, en el que en medio de un ataque a un helicóptero de la Policía que dejó 13 uniformados muertos, se presentó el sobrevuelo de estas aeronaves.

“No deja uno de preocuparse por la situación, pues es un hecho que no se había presentado acá en el municipio, pues estos sobrevuelos, estos drones, pues no se ha no se había presentado, y eso causa, pues esa preocupación, más que todo en las autoridades, porque todavía no se ha podido identificar con qué objetivo se hacían estos sobrevuelos”, expresó el mandatario.

Las primeras versiones entregadas por las autoridades, luego de un consejo de seguridad que se hizo por ese tema, es que tendría que ver con labores de inteligencia por parte de los grupos armados, aunque aún no se ha establecido cuál. En este territorio hay presencia de disidencias, ELN y Clan del Golfo.

No obstante, se presume que serían las disidencias las que estarían detrás de estos hechos, debido a que simultáneamente este grupo guerrillero habría puesto un afiche en la vía que conecta a este municipio con Barrancabermeja.

Ante esto, entre las medidas que se tomó en el consejo de seguridad está que se van a incrementar los controles a los sobrevuelos de estas aeronaves no tripuladas en este territorio, incluso restringiéndolas en ciertos horarios.