Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

La marca de electrodomésticos y tecnología busca bachilleres con experiencia para reforzar su equipo en Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades.

    Kalley busca talento en varias regiones para su línea de productos de temporada. FOTO: GETTY
    La compañía invita a bachilleres con experiencia a unirse a su equipo a través de Magneto Empleos. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 37 minutos
bookmark

Kalley, marca reconocida en tecnología y electrodomésticos, tiene más de 160 oportunidades laborales para fortalecer su equipo en la temporada alta de fin de año. Las vacantes están disponibles para operarios logísticos y asesores comerciales en ciudades como Medellín y municipios del Valle de Aburrá, Bogotá, Funza, Pereira, Mosquera, Bucaramanga, Neiva, Cali, Ipiales, Pasto y Yopal.

La compañía resaltó que su prioridad es “el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo”, por lo que busca personas comprometidas y apasionadas por la atención al cliente y el trabajo en equipo.

Le puede interesar: Ofertas de empleo en servicio al cliente: más de 53.000 oportunidades en todo el país

Perfiles requeridos y condiciones de las vacantes

Conoce las ofertas de empleo
La compañía invita a bachilleres con experiencia a unirse a su equipo a través de Magneto Empleos. FOTO: GETTY

1. Asesor comercial temporada Kalley

Funciones: asesorar a los clientes sobre las características y beneficios de los productos, garantizando una excelente atención y cumpliendo con el presupuesto asignado.

Requisitos: ser bachiller y contar con mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles, preferiblemente en telefonía, tecnología o electrodomésticos.

Contrato: obra o labor por aproximadamente 2 meses.

Horario: disponibilidad de domingo a domingo con día compensatorio entre semana.

Salario: SMLV + variable por cumplimiento.

Aplique aquí para Medellín y municipios del Valle de Aburrá.

Aplique aquí para Cali.

Aplique aquí para Bogotá.

Aplique acá para Bucaramanga.

Aplique acá para Neiva.

Aplique acá para Mosquera.

Aplique acá para Barranquilla.

Lea más: Orbia busca talento en Colombia: más de 40 oportunidades laborales en Bogotá, Medellín y Cali

2. Operario logístico Kalley

Funciones: recibir, rotulado, almacenamiento y despacho de mercancía, siguiendo los estándares de calidad y procedimientos internos.

Requisitos académicos: Bachillerato.

Conocimientos adicionales: curso de trabajo en alturas, manejo de estibadores y montacargas manuales, y nivel intermedio de Microsoft Office.

Contrato: obra o labor con empresa temporal.

Envíe su hoja de vida aquí para Bogotá.

Conozca también: Trabajo remoto en Bogotá, Cali y Medellín: más de 1.100 vacantes disponibles

¿Cómo postularse a las vacantes de Kalley por Magneto Empleos?

1- Ingresa al portal Magneto Empleos.

2- En la barra de búsqueda, escribe “Kalley” y selecciona tu ciudad de interés.

3- Revisa las vacantes disponibles, verifica los requisitos y haz clic en “Aplicar”.

4- Si no tienes cuenta, regístrate en la plataforma completando tu perfil laboral.

5- Adjunta tu hoja de vida actualizada y confirma tu postulación.

