Temporada alta: Kalley abrió más de 160 vacantes en logística y ventas en todo el país

Kalley, marca reconocida en tecnología y electrodomésticos, tiene más de 160 oportunidades laborales para fortalecer su equipo en la temporada alta de fin de año. Las vacantes están disponibles para operarios logísticos y asesores comerciales en ciudades como Medellín y municipios del Valle de Aburrá, Bogotá, Funza, Pereira, Mosquera, Bucaramanga, Neiva, Cali, Ipiales, Pasto y Yopal.
La compañía resaltó que su prioridad es “el bienestar de sus colaboradores y sus familias, brindando estabilidad laboral y oportunidades de desarrollo”, por lo que busca personas comprometidas y apasionadas por la atención al cliente y el trabajo en equipo.
Le puede interesar: Ofertas de empleo en servicio al cliente: más de 53.000 oportunidades en todo el país