Más de 170 eventos en la segunda Temporada Cultural

Entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre se celebrará la segunda edición de la Temporada Cultural, El amor de mis amores, una iniciativa de la Promotora Cultural que busca promover y visibilizar el trabajo de organizaciones, actores y gestores de la ciudad.

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Este año la Temporada propone una agenda que incluye más de 170 eventos en 30 escenarios, en los que participarán cerca de 1.900 artistas y 150 organizaciones culturales de la ciudad, un número importante si se lee en proporción; por ejemplo, participarán los 32 museos que la Promotora tiene caracterizados en la ciudad, 10 de los 33 teatros, 24 de las 40 librerías independientes, 4 de las 5 orquestas profesionales y 9 de las 10 compañías de danza profesional.

Habrá actividades en el Teatro Metropolitano, en el Pablo Tobón, en el Cementerio de San Pedro, en la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca de San Javier, en el Parque Explora y en el Parque de la Conservación; en las calles de los barrios, en Marique, Castilla, El Poblado, el centro y más. Habrá de todo, por todas partes. Eventos gratuitos, otros no.

Pero más que una agenda de eventos, la Temporada Cultural funciona como un mapa para conocer y recorrer la ciudad a partir de manifestaciones culturales de todo tipo: música, arte, teatro, danza y literatura con propuestas de toda índole, comunitarias, profesionales, emergentes, en fin, es la cultura en todas sus formas.

“El propósito es promover el ecosistema cultural de Medellín, primero en los locales y segundo en los visitantes nacionales e internacionales, visibilizando y articulando la oferta, destacando la riqueza cultural y promoviendo el turismo cultural, que es el que realmente queremos lograr que Medellín tenga cada vez más”, dijo Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, durante la presentación en el teatro del Mamm.

Este año, la temporada presentará varias novedades, entre ellas, la duración. La primera edición fue de 11 días; esta vez será un mes completo. También se hará un homenaje a la maestra Débora Arango en el que participan más de ocho organizaciones culturales. Una serie de actividades pensadas especialmente para niños y jóvenes, y por primera vez una edición regional, que se realizará en Urabá del 2 al 16 de octubre.

“Queremos que lo que comenzó en Medellín abra una conversación cada vez más amplia sobre la riqueza cultural de Antioquia. Llegar a otros territorios significa reconocer las voces, los artistas y las organizaciones que construyen cultura desde cada región y generar nuevos encuentros alrededor de ellas. Urabá es el primer paso de ese camino”, afirmó Lina Botero.