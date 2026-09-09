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Más de 170 eventos en la segunda Temporada Cultural

La segunda edición de la Temporada Cultural incluye un mes completo de actividades en más de 30 escenarios de la ciudad. Comienza en 15 días.

  • La programación completa de la Temporada Cultural 2026 se puede consultar en www.promotoracultural.org. FOTO Manuel Saldarriaga.
    La programación completa de la Temporada Cultural 2026 se puede consultar en www.promotoracultural.org. FOTO Manuel Saldarriaga.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

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hace 19 minutos
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Entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre se celebrará la segunda edición de la Temporada Cultural, El amor de mis amores, una iniciativa de la Promotora Cultural que busca promover y visibilizar el trabajo de organizaciones, actores y gestores de la ciudad.

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Este año la Temporada propone una agenda que incluye más de 170 eventos en 30 escenarios, en los que participarán cerca de 1.900 artistas y 150 organizaciones culturales de la ciudad, un número importante si se lee en proporción; por ejemplo, participarán los 32 museos que la Promotora tiene caracterizados en la ciudad, 10 de los 33 teatros, 24 de las 40 librerías independientes, 4 de las 5 orquestas profesionales y 9 de las 10 compañías de danza profesional.

Habrá actividades en el Teatro Metropolitano, en el Pablo Tobón, en el Cementerio de San Pedro, en la Biblioteca Pública Piloto y la Biblioteca de San Javier, en el Parque Explora y en el Parque de la Conservación; en las calles de los barrios, en Marique, Castilla, El Poblado, el centro y más. Habrá de todo, por todas partes. Eventos gratuitos, otros no.

Pero más que una agenda de eventos, la Temporada Cultural funciona como un mapa para conocer y recorrer la ciudad a partir de manifestaciones culturales de todo tipo: música, arte, teatro, danza y literatura con propuestas de toda índole, comunitarias, profesionales, emergentes, en fin, es la cultura en todas sus formas.

“El propósito es promover el ecosistema cultural de Medellín, primero en los locales y segundo en los visitantes nacionales e internacionales, visibilizando y articulando la oferta, destacando la riqueza cultural y promoviendo el turismo cultural, que es el que realmente queremos lograr que Medellín tenga cada vez más”, dijo Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, durante la presentación en el teatro del Mamm.

Este año, la temporada presentará varias novedades, entre ellas, la duración. La primera edición fue de 11 días; esta vez será un mes completo. También se hará un homenaje a la maestra Débora Arango en el que participan más de ocho organizaciones culturales. Una serie de actividades pensadas especialmente para niños y jóvenes, y por primera vez una edición regional, que se realizará en Urabá del 2 al 16 de octubre.

“Queremos que lo que comenzó en Medellín abra una conversación cada vez más amplia sobre la riqueza cultural de Antioquia. Llegar a otros territorios significa reconocer las voces, los artistas y las organizaciones que construyen cultura desde cada región y generar nuevos encuentros alrededor de ellas. Urabá es el primer paso de ese camino”, afirmó Lina Botero.

Visitas improbables

La Temporada tiene entre sus indicadores más importantes la formación de públicos y la gestión de audiencias, y lo hace poniendo a los más pequeños como protagonistas.

“Esa formación se hace, idealmente, en la infancia y la adolescencia, por eso quisimos incluir una programación que pudiera movilizar a los niños y niñas de los colegios públicos y privados alrededor de la oferta cultural de la Temporada”, dice Lina Botero.

Entre las actividades pensadas para niños y jóvenes se destacan el concierto sinfónico para la primera infancia en el Teatro Pablo Tobón Uribe y Circuito Hip Hop en alianza con Casa Kolacho, para que estudiantes de colegios de estratos 5 y 6 hagan el graffitour, recorran la Comuna 13 y conozcan la historia de esa parte de la ciudad y el papel fundamental que ha tenido la cultura como forma de resistencia y memoria ante las diversas formas de violencia que han enfrentado.

Los estudiantes también tendrán actividades en Castilla y el 12 de Octubre de la mano de Ciudad Frecuencia, y en el Distrito San Ignacio. La idea es conectar las instituciones educativas con las instituciones culturales, un trabajo en doble vía que se propone no sólo formar públicos, sino ciudadanos. Que los locales conozcan las ciudad más allá de los espacios que habitan, que la recorran sin miedo, con confianza, y que lo hagan desde la infancia.

Este año la Temporada se propone superar la cifra de asistentes. El año pasado movilizaron alrededor de 155.000 personas, este año esperan alcanzar las 200.000. En cuanto empleo, todo este despliegue generará unos 1.300 empleos, entre directos e indirectos, y en cuanto a la taquilla y otras actividades de las organizaciones culturales, se espera una cifra cercana a los 1.500 millones.

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Más allá de los números, la Temporada Cultural quiere establecer una narrativa distinta para la ciudad, que Medellín sea un relato polifónico.

La Promotora

La Promotora Cultural es el prmier fondo privado con destinación específica para la cultura en el país. Empezó en 2020 como una incubación de Proantioquia. Cuenta con el respaldo de Grupo SURA, Fundación Sofía Pérez de Soto, Fraternidad Medellín y Bancolombia.

Esta iniciativa impulsa la sostenibilidad de las organizaciones culturales y promueve la cultura como motor de desarrollo regional. Además de la Temporada Cultural, se ha enfocado en caracterizar la cultura en la región. Su página web está pensada como una plataforma para consultar toda la información que han construido sobre el panorama cultural.

Tras las huellas de Débora Arango

La Temporada Cultural celebra el legado de la maestra Débora Arango, “una mujer que pintó lo que nadie se atrevió a mirar”. El homenaje se desarrolla a través del recorrido Tras las huellas de Débora, y se propone como tour para conocer la ciudad a partir de lugares y eventos significativos en la historia de la maestra.

Incluye visitas a Casa Blanca, su casa en Envigado. Una experiencia inmersiva en el Museo de Arte Moderno. Una recreación de la Exposición de Artistas Profesionales que se realizó en el Club La Unión en 1939, en la que su obra fue condecorada y a la vez tachada de impúdica, por incluir desnudos. La exposición permanente que abrió el Museo de Antioquia con más de 100 obras donadas por la familia de Débora, talleres de acuarela en el Jardín Botánico, como solía hacer con su maestro Pedro Nel, entre otras.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se realizará la Temporada Cultural ‘El amor de mis amores’ en Medellín?
La segunda edición de la Temporada Cultural se realizará del 25 de septiembre al 25 de octubre, durante un mes completo de programación.
Cuántos eventos tendrá la Temporada Cultural de Medellín y en qué lugares se realizarán?
La programación tendrá más de 170 eventos en 30 escenarios de Medellín, con actividades en lugares como el Teatro Metropolitano, el Teatro Pablo Tobón, el Cementerio de San Pedro, la Biblioteca Pública Piloto, Parque Explora y espacios de distintos barrios.
¿En qué consiste el homenaje a Débora Arango durante la Temporada Cultural?
El homenaje se desarrolla mediante el recorrido ‘Tras las huellas de Débora’, que propone conocer lugares y experiencias relacionados con la vida y obra de la artista, entre ellos su antigua casa en Envigado, actividades en el Museo de Arte Moderno, una recreación de la exposición de 1939 y talleres de acuarela en el Jardín Botánico.
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