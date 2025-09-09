x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tenía cama, televisor y hasta luz: así encontraron a un hombre viviendo bajo un complejo residencial

Tras la alerta de un vecino, agentes forzaron la puerta del área y hallaron a Beniamin Bucur, quien ahora enfrenta cargos por robo y posesión de drogas.

  • Así era el espacio, con ventilador, televisor y cama. FOTO: REDES SOCIALES
    Así era el espacio, con ventilador, televisor y cama. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
hace 52 minutos
bookmark

La noche del miércoles 3 de septiembre, un residente de un conjunto en SE Old Town Court, condado de Clackamas del estado de Oregon, notificó que un hombre desconocido estacionó su vehículo y se dirigió hacia la parte trasera de uno de los edificios, donde notó una puerta abierta y una luz proveniente del interior.

Poco después, la puerta volvió a cerrarse, lo que incrementó la sospecha. El aviso llevó a la llegada de agentes del Sheriff del condado, quienes verificaron que la entrada al espacio de gateo presentaba daños y estaba cerrada desde adentro. Además, un cable eléctrico salía por una ventilación, conectado a la red del edificio.

Entérese: Mujer acudió al médico por cólicos menstruales y se enteró que tenía 8 meses de embarazo: ese día dio a luz

El propietario del inmueble confirmó a los oficiales que ninguna persona debía encontrarse en ese lugar y que, días antes, había escuchado ruidos inusuales debajo de la vivienda. Con esa información, los agentes procedieron a ingresar para inspeccionar el área.

Una “casa” desde cero

Al abrir la entrada, los uniformados encontraron a un hombre de 40 años, identificado como Beniamin Bucur, de 40 años. En el interior había instalado una cama, luces, televisores y varios dispositivos conectados a la electricidad del edificio de forma ilegal. Según los investigadores, todo indicaba que había permanecido allí durante semanas o meses.

El hallazgo reveló también una tubería con residuos de polvo blanco. Tras las pruebas correspondientes, las autoridades confirmaron que se trataba de metanfetamina. Los objetos fueron incautados y registrados como evidencia en el caso.

Los oficiales señalaron que el lugar había sido modificado para hacerlo habitable, lo que muestra que la ocupación no era circunstancial, sino una permanencia organizada y prolongada.

Fue así que Bucur fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Clackamas. La Fiscalía lo acusó de robo en primer grado y posesión ilegal de metanfetaminas. En la audiencia de control celebrada al día siguiente, un juez fijó una fianza de 75.000 dólares. El proceso continuará en los tribunales locales, donde se determinará la responsabilidad penal del detenido.

Le puede interesar: ¿Cómo le parece? Cirujano se hizo amputar las piernas para cobrar un seguro de 590 mil dólares

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida