Tensión y heridas: el turbulento cierre de inscripciones al Congreso

Si bien la propia Registraduría prendió las alarmas e instó a los partidos a no dejar para “última hora” la inscripción de sus candidatos a las elecciones al Congreso –la fecha límite es este lunes 8 de diciembre–, poco a poco el panorama político se va decantando y ya comienzan a definirse las listas. Sin embargo, en algunas orillas persisten y se acentúan tensiones por cómo se reconfigura cada colectividad pensando en el 2026.
Por un lado, partidos como el Conservador o el movimiento Creemos –del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez– ya concretaron sus listas al Senado y revelaron sin ambages los nombres de sus elegidos. No obstante, en otros frentes se han conocido listas a cuentas gotas o a través de filtraciones, y a partir de allí ha aflorado un descontento creciente justo en la recta final de inscripción de candidatos.
En efecto, como lo anticipó este diario, los ‘godos’ –que este viernes formalizarán sus listas desde Cartagena– se la jugaron por el exsenador David Barguil como cabeza de lista al Senado. El dirigente viene de ser candidato presidencial en 2022 y retorna ahora con el espaldarazo del expresidente del Senado, Efraín Cepeda. Otro que regresa a la cámara alta, tras su fallido intento por llegar a la Gobernación de Antioquia, es el exsenador Juan Diego Gómez.
Entre los que buscan repetir curul se cuentan los senadores Nadia Blel, el paisa Germán Blanco o Armando Zabaraín, mientras que la sorpresa está entre quienes le apuestan a dar el salto de Cámara a Senado. Allí se cuentan los representantes Wadith Manzur, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), así como Juan Carlos Wills, de la Comisión de Acusaciones.
Por otro lado, se confirmó también que en el movimiento Creemos la cabeza de lista será Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde Federico Gutiérrez, “quien llega con una trayectoria consolidada en el sector privado y ahora apuesta por dar el salto al servicio público”, según destacó la colectividad.