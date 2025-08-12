¿Hubo molestia de la familia de Miguel Uribe por la llegada de Benedetti a las honras fúnebres en el Congreso?

En el Salón Elíptico del Congreso, el féretro de Miguel Uribe Turbay reposaba bajo la bandera de Colombia, rodeado de flores blancas y un silencio contenido. En medio del protocolo, la llegada del ministro del Interior, Armando Benedetti, y de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, generó una tensión apenas perceptible.
Casi en paralelo, por la puerta opuesta salían la viuda del senador, María Claudia Tarazona, sus hijas y Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido. Los caminos se cruzaron sin encontrarse: no hubo saludo ni intercambio de palabras.
El mensaje de condolencia del Gobierno, finalmente, no lo recibieron ni la viuda ni el padre, sino la hermana de Miguel Uribe, María Carolina Hoyos, y los hijos de esta, quienes permanecían junto al féretro. Un gesto que, sin pronunciarse, fue comentado por varios asistentes como tenso.
Benedetti abrazó a la hermana del fallecido candidato y, durante breves segundos, le expresó sus condolencias. La directora del DAPRE hizo lo propio, sumando un apretón de manos y un gesto de cercanía hacia María Carolina.
Minutos después, ambos tomaron asiento y permanecieron allí por un par de horas, en silencio y atentos al desarrollo de la ceremonia.