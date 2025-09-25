¡Salud! Karol G lanzó su propio tequila inspirado en su canción 200 copas

Karol G anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo tequila que rinde homenaje a uno de sus temas más emblemáticos: 200 Copas, canción que estrenó en 2021. El proyecto fue desarrollado junto a Casa Dragones, reconocida como una de las casas tequileras más prestigiosas del mundo.

La cantante aseguró que la idea surgió hace casi tres años y que, desde entonces, trabajó mano a mano con la empresaria mexicana Bertha González Nieves, fundadora, CEO y primera mujer en obtener el título de Maestra Tequilera.

“Quería que ustedes tuvieran un producto único, especial y de la más alta calidad. Bertha es mi socia en este proyecto, que creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente los últimos casi 3 años de mi vida”, expresó Karol G al anunciar la noticia.